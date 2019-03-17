В Греции разгорелся скандал вокруг выдачи водительских удостоверений

Сотни из них были выданы незаконно — без обучения кандидатов в автошколе и при формальной сдаче экзамена, передает РИА Новости . «Департамент внутренних дел греческой полиции ликвидировал преступную группу, активно занимавшуюся незаконной выдачей водительских прав. Арестованы девять человек, в том числе семь сотрудников Департамента транспорта и коммуникаций региона Аттики и два владельца частных автошкол», — сообщило министерство защиты граждан, в ведении которого находится полиция.

Незаконной выдачей водительских прав группа занималась, по крайней мере, с начала 2018 года. Успешную сдачу теоретического экзамена кандидатам ставили без их присутствия. Расследование продолжалось более 9 месяцев. Члены преступной группы за плату позволяли будущим водителям не посещать теоретические экзамены, а в электронной системе записывали экзамены как успешные. Преступная группа действовала методично и организованно, с распределением ролей на различных этапах. Сумма взятки варьировалась от 1,5 до 2,5 тысячи евро, в зависимости от категории водительских прав.

«Водительские права незаконно получили по крайней мере 212 кандидатов, которые не появились на теоретическом экзамене и заплатили в среднем по 2 тысячи евро. По оценке, преступная группа получила свыше 424 тысяч евро», — говорится в сообщении. Помимо «виртуальных» экзаменов, преступная группа также получала деньги от кандидатов, кто сдавал обычным путем, но хотел обеспечить успех на экзамене. С них брали от 550 до 1,5 тысячи евро, также в зависимости от категории водительских прав. Служащие Департамента транспорта, входившие в преступную группу, почти ежедневно получали и небольшие суммы (15-20 евро) от владельцев автошкол за различные услуги, до тысячи евро в месяц на каждого служащего.

Уголовное дело возбуждено по обвинениям в создании преступной организации, незаконной выдачи документов, подкупе служащих, многократном нарушении присяги.