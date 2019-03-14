Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля, следует из приказа министерства просвещения РФ Рособрнадзора , который опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу Минпросвещения, основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. Выпускники 11-х классов будут сдавать 27 мая географию и литературу, 29 мая — математику, 31 мая — историю и химию, 3 июня — русский язык, 5 июня — письменную часть по иностранным языкам и физику, 7 и 8 июня — устную часть по иностранным языкам, 10 июня — обществознание, 13 июня — биологию и информатику. Резервные дни предусмотрены с 17 июня по 1 июля.

Также из документа следует, что досрочный период сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 20 марта по 10 апреля, дополнительный период — с 3 по 20 сентября.

Выпускники 2019 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в резервный день, получат возможность участвовать в аттестации по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.