Порядок приёма в вузы предложили уточнить

Абитуриентам, окончившим школу до 1 января 2009 года, могут разрешить поступать на программы бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний, утверждённых вузами. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении « Парламентской газеты »).

Согласно законопроекту, вступительные испытания смогут сдать и граждане, у которых есть дипломы о среднем специальном и высшем образовании. При желании все эти лица смогут поступать в вузы и по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В 2009 году ЕГЭ стал обязательной формой государственной итоговой аттестацией для выпускников школ, а его результаты — основой конкурсного отбора в высшие учебные заведения.