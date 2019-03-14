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Порядок приёма в вузы предложили уточнить 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Абитуриентам, окончившим школу до 1 января 2009 года, могут разрешить поступать на программы бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний, утверждённых вузами. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
Авторами инициативы выступил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и депутаты Олег Смолин, Николай Коломейцев, Вера Ганзя, Тамара Плетнёва, Борис Чернышёв.
Согласно законопроекту, вступительные испытания смогут сдать и граждане, у которых есть дипломы о среднем специальном и высшем образовании. При желании все эти лица смогут поступать в вузы и по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В 2009 году ЕГЭ стал обязательной формой государственной итоговой аттестацией для выпускников школ, а его результаты — основой конкурсного отбора в высшие учебные заведения.
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Образование , Общество , Николай Коломейцев , Вера Ганзя , Борис Чернышев , Тамара Плетнева , Олег Смолин , Иван Мельников , Госдума , Парламентская газета
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