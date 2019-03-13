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Учеников барнаульской школы эвакуировали из-за гранаты, которая оказалась муляжом 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Учеников школы № 121 в Барнауле эвакуировали в среду после того, как один из школьников на уроке достал гранату. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
"На пятом уроке в седьмом классе один из учеников достал из сумки гранату. Учитель сопроводила ученика к завучу. В целях безопасности детей было принято решение об эвакуации. Учащиеся распущены по домам", — уточнили в мэрии.
По данным полиции, граната оказалась муляжом, угрозы взрыва нет. Сотрудники правоохранительных органов сейчас работают в школе.
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Образование , Происшествия , МВД , Барнаул
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