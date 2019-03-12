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Госдума одобрила новые отсрочки от армии для студентов 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
ГД РФ приняла закон о возможности предоставления студентам российских вузов новых отсрочек от призыва на срочную службу. Инициатива принадлежит вице-спикеру парламента Ирине Яровой, главе думского комитета по обороне Владимиру Шаманову и его первому заму Андрею Красову.
В документе говорится про «освобождение» от армии во время обучения на подготовлительном отделении и в магистратуре. Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что новшество исправит несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии ещё в школе из-за наступления призывного возраста, не смогут завершить образование.
Изменения предоставят молодым людям одинаковые права на поступление в учебные заведения разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, пишет РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что несмотря на увеличение численности проходящих военную службу по контракту, Генеральный штаб Вооружённых сил РФ не планирует полностью отказываться от призыва на срочную службу.
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Комментарии
Образование , Ирина Яровая , Владимир Шаманов , Вячеслав Володин , Андрей Красов , Генштаб , Госдума , РИА Новости
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