Призывникам дали еще одну отсрочку от армии

Российские призывники получили право на третью отсрочку от армии ради продолжения учебы, сообщает пресс-служба Госдумы

Действующие в России законы позволяют призывникам получить две отсрочки от армии на время учебы — в школе и бакалавриате.

Год назад Конституционный суд признал неконституционным подпункт закона «О воинской обязанности и военной службе», из-за которого призывники, достигшие совершеннолетия в ходе учебы в школе, не могли учиться непрерывно — не могли отстрочить службу во время учебы в магистратуре.

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении закон, дающий призывникам право на отсрочку ради учебы в магистратуре.

Также призывники получили право отсрочить военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования, а не только высшего.

Кроме того, получить отсрочку смогут те, кто очно и за бюджетный счет учится на подготовительных отделениях государственных вузов.