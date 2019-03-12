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Призывникам дали еще одну отсрочку от армии 

Рамблер + ещё 15 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Российские призывники получили право на третью отсрочку от армии ради продолжения учебы, сообщает пресс-служба Госдумы.
Действующие в России законы позволяют призывникам получить две отсрочки от армии на время учебы — в школе и бакалавриате.
Год назад Конституционный суд признал неконституционным подпункт закона «О воинской обязанности и военной службе», из-за которого призывники, достигшие совершеннолетия в ходе учебы в школе, не могли учиться непрерывно — не могли отстрочить службу во время учебы в магистратуре.
Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении закон, дающий призывникам право на отсрочку ради учебы в магистратуре.
Также призывники получили право отсрочить военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования, а не только высшего.
Кроме того, получить отсрочку смогут те, кто очно и за бюджетный счет учится на подготовительных отделениях государственных вузов.
Комментарии3
Образование , Армия , Общество , Политика , Госдума
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