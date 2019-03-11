В России сравнили зарплаты учителей

Москва — лидер зарплатного рейтинга регионов в сфере образования в 2019 году, Карачаево-Черкесия — антилидер. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство на основе данных Росстата за январь-ноябрь 2018 года подсчитало долю занятых на постоянной основе работников крупных и средних, дошкольных, школьных, высших и других, частных, федеральных и прочих образовательных учреждений с зарплатой выше 50 тысяч рублей после выплаты подоходного налога.

Первое место с долей 59,5% заняла Москва. Второе — Чукотка (49,9%), третье — Ямало-Hенецкий автономный округ (45,1%), четвертое — Магаданская область (38,7%), пятое — Камчатка (37,1%).

Места с шестого по 10-е заняли Сахалинская область (36,6%), Ненецкий автономный округ (36,3%), Санкт-Петербург (34,4%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (32,2%) и Якутия (30,1%).

Пять последних мест, с 80-го по 85-е, достались Калмыкии (1,3%), Дагестану (1%), Тамбовской области (0,9%), Чечне (0,9), Ингушетии (0,5%) и Карачаево-Черкесии (0,4%).