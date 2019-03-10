Писательница-феминистка Арбатова предложила уволить директора школы, где ученики провели акцию «без баб»

Ранее шестиклассники из Санкт-Петербурга устроили в школе пикет против девочек, приуроченный к Международному женскому дню.

«Травля девочек к 8марта это, безусловно, попытка понравится папам-сексистам и повторить их манеру выражения по поводу противоположного пола. Взрослые дяденьки к 8 марта делают такие же гадости — врывают в женские кафе. Я совершенно уверена, что шестиклассники не входят в сексистские сообщества, которые разбросаны по интернету, авторам которых являются психически больные и неуспешные мужчины. Дети хотят подражать худшему. Это говорит, что атмосфера в их семьях ровно такая Здесь надо хорошенько подумал о смене директора, которая не понимает, как поставить тему прав человека в школе. Безусловно, на нём лежит ответственность».

Арбатова считает, что в российских школах необходимо уделять больше внимания гендерному равноправию.

О случившемся в петербургском Центре образования Кудрова написала мама одной из учениц. По её словам, мальчики из пятых-шестых классов объявили акцию под названием «Без баб».

Школьники расклеивали листовки, а потом некоторые начали пинать проходящих мимо девочек.