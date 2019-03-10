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Писательница-феминистка Арбатова предложила уволить директора школы, где ученики провели акцию «без баб» 

Говорит Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Мария Арбатова обвинила в произошедшем отцов-сексистов и руководство образовательного учреждения.
Ранее шестиклассники из Санкт-Петербурга устроили в школе пикет против девочек, приуроченный к Международному женскому дню.
«Травля девочек к 8марта это, безусловно, попытка понравится папам-сексистам и повторить их манеру выражения по поводу противоположного пола. Взрослые дяденьки к 8 марта делают такие же гадости — врывают в женские кафе. Я совершенно уверена, что шестиклассники не входят в сексистские сообщества, которые разбросаны по интернету, авторам которых являются психически больные и неуспешные мужчины. Дети хотят подражать худшему. Это говорит, что атмосфера в их семьях ровно такая Здесь надо хорошенько подумал о смене директора, которая не понимает, как поставить тему прав человека в школе. Безусловно, на нём лежит ответственность».
Арбатова считает, что в российских школах необходимо уделять больше внимания гендерному равноправию.
О случившемся в петербургском Центре образования Кудрова написала мама одной из учениц. По её словам, мальчики из пятых-шестых классов объявили акцию под названием «Без баб».
Школьники расклеивали листовки, а потом некоторые начали пинать проходящих мимо девочек.
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Образование , Общество , Мария Арбатова , Радиостанция "Говорит Москва" , Санкт-Петербург
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