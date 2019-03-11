В школе прокомментировали прошедший день «без баб»

Об акции стало известно после того, как о ней у себя в Facebook сообщила мать одной из учениц этой школы, Мария Брусенская. Со слов дочери она написала, что ряд классов перед 8 Марта объявили акцию „Без баб“, наклеивая соответствующие листовки, в том числе на самих себя, и раздавая самодельные листовки. Более того, школьники „перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу“, пишет женщина.

»Вопрос, куда нужно деться всем бабам, как дети собираются обойтись с матерями и педагогами, остался нераскрыт», — заключила она.

Комментируя произошедшее, директор школы «Центр образования „Кудрово“ Игорь Соловьев, заявил, что „это была даже не акция, а просто детская шалость. Несколько семиклассников перед первым уроком наклеили эти стикеры… Девочки смеялись, а потом мальчики поздравляли уже всерьез. Никакой подоплеки, ни политической, ни гендерной в этом не было“, — заверил он.

Факт агрессии по отношению к школьницам он опроверг: „Ни одного случая физического оскорбления не было“, — отметил директор школы.

Однако он уверяет, что сами ученики теперь „обеспокоены тем общественным резонансом, который вызвал их поступок“. „Дети переживают, с ними работают психологи“, — сообщил Соловьев.

Директор при этом заверил, что руководство школы не ставит целью наказать учеников за глупый поступок, но „постарается убедить их в том, что нужно думать о последствиях своих действий“.

Напомним, что перед праздником на странице ГИБДД Уфы в социальной сети был опубликован ролик „День без женщин“ об одном дне без женщин за рулем.