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В школе прокомментировали прошедший день «без баб» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Акция «Без баб», которую в преддверии 8 Марта провели ученики школы во Всеволожском районе Ленинградской области, была обычной детской шалостью, заявил директор школы «Центр образования „Кудрово“ Игорь Соловьев.
Об акции стало известно после того, как о ней у себя в Facebook сообщила мать одной из учениц этой школы, Мария Брусенская. Со слов дочери она написала, что ряд классов перед 8 Марта объявили акцию „Без баб“, наклеивая соответствующие листовки, в том числе на самих себя, и раздавая самодельные листовки. Более того, школьники „перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу“, пишет женщина.
»Вопрос, куда нужно деться всем бабам, как дети собираются обойтись с матерями и педагогами, остался нераскрыт», — заключила она.
Комментируя произошедшее, директор школы «Центр образования „Кудрово“ Игорь Соловьев, заявил, что „это была даже не акция, а просто детская шалость. Несколько семиклассников перед первым уроком наклеили эти стикеры… Девочки смеялись, а потом мальчики поздравляли уже всерьез. Никакой подоплеки, ни политической, ни гендерной в этом не было“, — заверил он.
Факт агрессии по отношению к школьницам он опроверг: „Ни одного случая физического оскорбления не было“, — отметил директор школы.
Однако он уверяет, что сами ученики теперь „обеспокоены тем общественным резонансом, который вызвал их поступок“. „Дети переживают, с ними работают психологи“, — сообщил Соловьев.
Директор при этом заверил, что руководство школы не ставит целью наказать учеников за глупый поступок, но „постарается убедить их в том, что нужно думать о последствиях своих действий“.
Напомним, что перед праздником на странице ГИБДД Уфы в социальной сети был опубликован ролик „День без женщин“ об одном дне без женщин за рулем.
Позднее в МВД Башкирии попытались оправдаться, заявив, что ГИБДД Уфы не хотела оскорбить женщин видео к 8 Марта, а пыталась напомнить мужчинам о правилах дорожного движения. Однако депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала этот ролик обидным и неактуальным, и заявила, что женщины водят автомобили аккуратнее мужчин.
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Образование , Общество , Оксана Пушкина , Игорь Соловьев , Госдума , ГИБДД , МВД , Всеволожск , Ленинградская область
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