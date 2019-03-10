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Предсказано появление рынка труда без работы на всю жизнь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1
Фото: РИА Новости
В ближайшие годы студенты вузов столкнутся с принципиально новой, формируемой под влиянием быстрых технологических изменений ситуацией на рынке труда; вероятно, на нем уже не будет одной «работы на всю жизнь», такой прогноз дали в профильном аппарате Еврокомиссии.
Представитель ЕК в комментарии РИА «Новости» сказал, что трудно прогнозировать количество рабочих мест, которое исчезнет в ближайшем будущем из-за быстрых технологических изменений.
При этом характер многих рабочих мест уже меняется, и молодые люди будут нуждаться в новых навыках в условиях, когда «работа на всю жизнь» больше не будет существовать, подчеркнул он.
«То, чему мы учим и как мы учим, становится ключевым вопросом, который наши системы образования и обучения должны принимать во внимание», — сказал европейский чиновник.
В конце прошлого года в Минтруда сказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году.
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Образование , Общество , Минтруд , Еврокомиссия , РИА Новости
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