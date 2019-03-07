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В Елабуге вручили грамоты с ошибками 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Управление образования города Елабуги (Республика Татарстан) вручило учащимся почетные грамоты, в которых содержатся грамматические ошибки. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на сетевое сообщество «Поборы в школах и детсадах», опубликовавшее скан документа.
В тексте грамоты победителям республиканского конкурса игровых проектов говорится, что «награждаются учащаеся МБОУ, занявшые…место..в номинации…». На документе стоит факсимильная подпись начальника управления образования города Ривала Зарипова и печать учреждения.
Скан грамоты
Пользователи возмущены случившимся и высказываются о том, что Ривалу Зарипову следует последовать примеру бывшего министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой, которая подала в отставку из-за неграмотности в соцсетях. Критика со стороны общественности последовала после того, как чиновница, рассказывая в своих аккаунтах в Instagram и «ВКонтакте» о рабочей поездке в Петербург, допустила две орфографические ошибки. Вскоре они были исправлены, но затем записи удалили. Произошедшее Шафикова назвала экспериментом ради привлечения внимания к своим аккаунтам и закрыла свои страницы в соцсетях.
Шафикова возглавляла региональное министерство образования с сентября 2015 года. 3 декабря ее место занял Айбулат Хажин, ранее руководивший Рособрнадзором республики. Тогда же сотрудники Института развития образования Башкирии выступили против назначения на должность ректора вуза.
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Комментарии1
Образование , Общество , Рособрнадзор , Елабуга , Республика Татарстан
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