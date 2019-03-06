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Пермские студенты поздравили своих однокурсниц с 8 Марта эротическим видео 

360tv.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пермские студенты решили подарить подругам на 8 Марта себя в полуобнаженном виде. Главный герой ролика — томный юноша, который в честь праздника взял на себя все домашние хлопоты. Изначально съемочную площадку хотели оборудовать в учебной аудитории, но в общежитии оказалось проще и надежнее.
Руководитель пресс-службы Пермского государственного университета Наталья Печищева в беседе с «360» заявила, что видео сняли совершеннолетние люди. Да и вообще этот ролик попал в сеть случайно — авторы не собирались его обнародовать.
«Поскольку это совершеннолетние, взрослые люди, которые не публиковали это нигде, а пересылали [девушкам] в личных сообщениях и это не касается учебного процесса, то я не представляю, как пресс-служба университета может это комментировать… Я не вижу тут ничего криминального», — сказала Печищева.
Она добавила, что студенты в этом ролике не представляются, не идентифицируют себя, поэтому со стороны вуза к ним претензий нет.
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