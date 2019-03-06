Владимирская чиновница объяснила свои слова об организации питания школьников

Владимирская чиновница объяснила свои слова об организации питания школьников.

Ранее директор областного департамента образования Ольга Беляева заявила на пресс-конференции, что обеспечивать «подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление — это вопрос родителей».

А учебные заведения в свою очередь должны предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для приёма пищи и нанять поваров. В интервью радиостанции «Говорит Москва» чиновница назвала свои слова оговоркой.

«Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась. На самом деле, родители здесь совершенно ни при чем. Не очень корректно были выдернуты из общего разговора фразы, поэтому получилось так, что будто бы я не знаю, кто организует питание. Это всё, конечно, относится к полномочиям образовательного учреждения. И закупка, и подвозка продуктов, контроль качества питания — всё это обязанности образовательной организации».

Беляева уточнила, что своё заявление она сделала в рамках ответа на вопрос, почему школьное питание в начальных классах стало платным.

«Вопрос был — почему сегодня бесплатное питание исчезло в городе Владимире у школьников начальной школы. Я и объясняла, почему. По закону бесплатно получают питание только дети с ограниченными возможностями здоровья, или если органы местного самоуправления определяют какие-то категории и случаи предоставления бесплатного питания, тогда они тоже попадают в категорию льготников ­— малообеспеченные, многодетные семьи».

В конце февраля сообщалось, что в нашей стране запустят общественный мониторинг питания детей в школах. По словам уполномоченной по правам ребёнка Анны Кузнецовой, особое внимание будут уделять вкусу еды, «разным» столам и питанию детей с особенностями.