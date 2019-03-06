Нет денег — нет завтраков. Что не так с питанием в российских школах

Чиновница во Владимире заявила, что государство не обязано кормить детей. Эксперты рассказали НСН, чем и почему кормят сейчас учеников в российских школах.

За питание детей в школах должны отвечать родители. С таким заявлением выступила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева в эфире телеканала «Томикс ТВ», комментируя отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов в школах регионального центра. Чиновница сослалась на 37 статью ФЗ-273 «Об образовании», где, по её словам, указано, что школа обязана организовать лишь условия для питания детей, а обеспечивать продуктами отпрысков уже дело родителей.

Родительский комитет посоветовал, как избавиться от школьных поборов Слова чиновницы заставляют вспомнить целый ряд высказываний её коллег, из которых одним из самых знаменитых стало: «государство вас рожать не просило» тогда еще главы молодёжного департамента Свердловской области Ольги Глацких. Кроме того, в памяти жив до сих пор скандалы, разгоревшийся вокруг странного куска мяса, обнаруженного школьниками в супе, а также жалобы детей на то, что их пытались напоить компотом с червями.

Корень всех проблем школьного питания в недостаточном финансировании, заявила в эфире НСН глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«До тех пор, пока наши школы будут недофинансированы, мы будем находить и червяков, и гусениц, и ежиков в еде наших детей. А школы сегодня недофинансированы в 2.5 раза, согласно подсчётам. Всё сейчас идет по пути экономии, которая называется красивым словом «оптимизация», по принципу конкурса. А конкурс — это цена. То есть поставщик, который даёт самую низкую цену, в итоге в конкурсе побеждает, остальное практически не имеет значение. Наша организация выступает за введение единого федерального стандарта по предоставлению бесплатного школьного питания абсолютно всем категориям семей. Но об этом нет смысла говорить, когда качество школьного питания такое, какое сейчас. А сегодня половина родителей в стране недовольна качеством детского питания», — заявила Волынец.

«Хрущёвки» видятся чиновнику с высоты «Роскосмоса» «скотобазой» Ведущий эксперт в области мясной промышленности, мясник с 30-летним стажем Борис Рябинкин в эфире НСН разъяснил, что неаппетитный кусок мяса из школьной столовой, вызвавший широкое возмущение в соцсетсях, оказался требухой, которая стоит дешевле тушенки. Школа опять сэкономила.

«Скорей всего, вместо мяса сунули требуху, за счёт неё сэкономили, она же дешевле. Пропустили бы ее через мясорубочку, и никакого скандала бы не было. Так что криминал там только бухгалтерский, а никакого отравления не могло случиться», — успокоил эксперт.

Отравиться не могли, зато шум подняли. Примечательно, что после этого случая в средней школе поселка Юргамыш Курганской области ученикам запретили проносить в столовую смартфоны. Нет фото — нет и скандала.

Возвращаясь к вопросу, кто должен платить за школьную еду, отметим, что статья закона, на которую ссылалась чиновница Владимирской области, содержит формулировку: «Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».