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Студенты могут получить дополнительную отсрочку от армии 

Парламентская газета + ещё 11 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 7 марта.
Данная инициатива была разработана во исполнение решения Конституционного суда.
«Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе», — пояснила один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Дело в том, что в настоящее время юношам предоставлено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию. Для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии теми, кому 18 лет исполнилось ещё в школе, и первую отсрочку они уже использовали. «То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе, — сказала Ирина Яровая. — А другие ребята, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру».
Таким образом, по мнению вице-спикера, складывается неравная ситуация, когда, фактически, возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы.
Как сообщил «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, ко второму чтению документа была внесена поправка о возможности получить отсрочку не только для студентов, но и для абитуриентов, которые посещают подготовительные отделения вузов».
Отсрочка в этом случае будет предоставлена на срок не больше одного года.
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Комментарии
Образование , Войска , Ирина Яровая , Госдума
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