Васильева обсудит с педагогами Хабаровска нацпроект «Образование»

"Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева 5-6 марта посетит Хабаровский край. Это ее первый визит в регион. В рамках рабочей поездки пройдет совещание по вопросам реализации нацпроекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запланированы также встреча министра с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, посещение краевых образовательных учреждений и встреча с педагогической общественностью в краевом центре образования.

Хабаровск также посетит заместитель министра Татьяна Синюгина. Шестого марта она проведет совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также посетит детский дом №1 и центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.