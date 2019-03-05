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Васильева обсудит с педагогами Хабаровска нацпроект «Образование» 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр просвещения России Ольга Васильева во вторник впервые посетит с рабочей поездкой Хабаровск, где проведет совещание по вопросам реализации нацпроекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе, сообщает правительство Хабаровского края.
"Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева 5-6 марта посетит Хабаровский край. Это ее первый визит в регион. В рамках рабочей поездки пройдет совещание по вопросам реализации нацпроекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что запланированы также встреча министра с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, посещение краевых образовательных учреждений и встреча с педагогической общественностью в краевом центре образования.
Хабаровск также посетит заместитель министра Татьяна Синюгина. Шестого марта она проведет совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также посетит детский дом №1 и центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
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Комментарии1
Образование , Общество , Ольга Васильева , Хабаровск , Хабаровский Край
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