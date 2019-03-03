Петрова и Боширова позвали на «Скрипальские чтения»

Петрова и Боширова пригасили на «Скрипальские чтения»

Тема чтений — аспекты ведения информационных войн, дата проведения не сообщается.

По словам Манойло, на конференцию приглашены Александр Петров и Руслан Боширов.

«Было бы очень здорово, чтобы они приняли участие в работе конференции. Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. Я убеждён, что до этих людей доходит информация из внешнего мира. Просто это канал односторонний по целому ряду причин», — сказал профессор.

Он также сообщил, что в поисках Петрова и Боширова организаторам мероприятия помогают волонтёры.

«Сейчас есть несколько адресов, по которым они могут находиться. У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма. Никаких детективных историй здесь не было. Я убеждён, что информация до них дойдёт», — сказал Манойло.

Он предполагает, что Петров и Боширов могут рассказать участникам конференции о технологиях информационной войны.

Следующие «Скрипальские чтения», по его словам, предполагается провести в Великобритании в Солсберийском соборе.

Александр Петров и Руслан Боширов, по версии британских спецслужб, являются сотрудниками ГРУ и «отравителями» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.