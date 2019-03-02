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Призывникам дадут третью отсрочку от армии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ / ВАДИМ ГРИШАНКИН
Те молодые люди, которые учатся на подготовительных отделениях вузов, смогут получить дополнительную отсрочку от армии. Законопроект об этом уже был принят Госдумой в первом чтении, а во втором чтении документ планируется к рассмотрению на первой пленарной неделе, которая начнётся 4 марта.
Как сообщил ранее «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, ко второму чтению документа была внесена поправка возможность получить отсрочку будет не только для студентов, но и для абитуриентов, которые посещают подготовительные отделения вузов».
Сам законопроект был разработан депутатами Госдумы во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой во исполнение решения Конституционного суда России. В апреле 2018 года он признал несправедливость ситуации двух студентов, которые оказались в неравных со своими одноклассниками условиях с точки зрения возможности получения высшего образования по программе магистратуры лишь потому, что одни из них достигли 18 лет до окончания школы и уже воспользовались отсрочкой от армии, а другие — нет.
Сейчас молодые люди, достигшие возраста 18 лет ещё во время учебы в школе, должны использовать первую отсрочку от военной службы, чтобы закончить обучение, а вторую — чтобы поступить в бакалавриат. И получается, что для обучения в магистратуре отсрочку им не дают, и они оказываются в невыгодном положении перед сверстниками, окончившими школу в 17 лет.
Сейчас получить отсрочку от службы в армии в связи с учёбой можно лишь дважды. Основания для этого перечислены в статье 24 Федерального закона о военной службе.
Получить отсрочку от армии по учебе, могут те, кто учится очно в школах и других учебных заведениях по имеющим государственную аккредитацию программам среднего общего образования, в колледжах, в вузах по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, имеющих государственную аккредитацию, а также в научных организациях по программам аспирантуры и ординатуры.
Повторно воспользоваться отсрочкой можно, только если призывнику исполнилось 18 лет и отсрочка начала действовать ещё в школе, но сразу после школы он поступил в вуз, имеющий государственную аккредитацию. Ещё одна причина — получение диплома бакалавра и в этом же году поступление в магистратуру.
Продлить или восстановить отсрочку можно, если был взят академический отпуск, изменилась программа обучения или был перевод в другой вуз или колледж, также имеющий государственную аккредитацию, а общий срок обучения увеличится не более чем на год. Кроме того, если студент восстановился в том же вузе или колледже после отчисления не по инициативе образовательной организации, а срок обучения не увеличится.
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Образование , Войска , Ирина Яровая , Госдума
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