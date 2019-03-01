Венедиктов примет участие в выборах на пост главного редактора «Эха Москвы»

"Да, и Алексей Голубев, и я прошли "фильтр". Впрочем, для остальных кандидатов еще есть десять дней. Конец сбора [подписей] — 10 марта, выборы — 14 марта, — сказал Венедиктов в пятницу ТАСС. — Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, первые два представляются на совет директоров, который и решит".

Для выдвижения на пост главного редактора кандидату было необходимо набрать пять подписей журналистов радиостанции. Голосовать будет собрание журналистов.