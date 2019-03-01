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Венедиктов примет участие в выборах на пост главного редактора «Эха Москвы» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Действующий главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов примет участие в выборах главного редактора, которые состоятся 14 марта.
"Да, и Алексей Голубев, и я прошли "фильтр". Впрочем, для остальных кандидатов еще есть десять дней. Конец сбора [подписей] — 10 марта, выборы — 14 марта, — сказал Венедиктов в пятницу ТАСС. — Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, первые два представляются на совет директоров, который и решит".
Для выдвижения на пост главного редактора кандидату было необходимо набрать пять подписей журналистов радиостанции. Голосовать будет собрание журналистов.
Алексей Венедиктов является главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года. "Эхо Москвы" впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером станции является холдинг "Газпром-медиа". Алексей Голубев — корреспондент и ведущий радиостанции.
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Образование , Алексей Голубев , Алексей Венедиктов , Газпром-медиа , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
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