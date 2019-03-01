В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником

Пятиклассника московской школы № 1574 госпитализировали после избиения одноклассником. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение из Детской больницы им. О. М. Филатова о том, что к ним доставлен с тупой травмой поясничной области и многочисленными ушибами 11-летний мальчик. В ходе опроса полицейскими ребенок сообщил, что эти травмы ему нанес одноклассник", — сказал собеседник агентства, отметив, что по данному факту начата доследственная проверка.