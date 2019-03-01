В Дагестане поставили сценку по мотивам расстрела Нурбагандова

На видео актер, исполняющий роль Нурбагандова, стоит на коленях под дулом пистолета перед актером, изображающего убийцу полицейского Азиза Джамалудинова. Тот требует от него отречься от работы в полиции. Когда Нурбагандов отказывается, Джамалудинов стреляет в него.

Перед выстрелами полицейский произносит фразу: «Работайте, братья».

Комсомольская правда » сообщает, что сценка была показана на памятном мероприятии в честь Нурбагандова. Постановкой занималась администрация муниципального образования Бежтинский участок Цунтинского района Дагестана.

Сотрудник республиканского управления Росгвардии Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Лейтенант полиции с компанией выехал на отдых, где случайно столкнулся с боевиками, скрывавшимися в лесу. У Нурбагандова нашли удостоверение и стали требовать отречься от работы в правоохранительных органах