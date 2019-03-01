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В Дагестане поставили сценку по мотивам расстрела Нурбагандова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: кадр из видео
В Дагестане поставили сценку по мотивам расстрела полицейского Магомеда Нурбагандова, пишет «Лента.ру». Видео постановки опубликовано в телеграм-канале Baza.
На видео актер, исполняющий роль Нурбагандова, стоит на коленях под дулом пистолета перед актером, изображающего убийцу полицейского Азиза Джамалудинова. Тот требует от него отречься от работы в полиции. Когда Нурбагандов отказывается, Джамалудинов стреляет в него.
Перед выстрелами полицейский произносит фразу: «Работайте, братья».
«Комсомольская правда» сообщает, что сценка была показана на памятном мероприятии в честь Нурбагандова. Постановкой занималась администрация муниципального образования Бежтинский участок Цунтинского района Дагестана.
Сотрудник республиканского управления Росгвардии Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Лейтенант полиции с компанией выехал на отдых, где случайно столкнулся с боевиками, скрывавшимися в лесу. У Нурбагандова нашли удостоверение и стали требовать отречься от работы в правоохранительных органах.
Преступники записали убийство на видео и выложили его на одном из экстремистских сайтов. В августе 2017 года создателя банды Азиза Джамалутдинова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Нурбагандова посмертно удостоили звания Героя России.
Комментарии28
Образование , Общество , Магомед Нурбагандов , МВД , ФСИН , Lenta.ru , Комсомольская правда , Республика Дагестан
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