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В российских школах стартует пилотный проект «Правнуки победителей» 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
В российских школах стартует пилотный проект «Правнуки победителей». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В этом году 1 марта мы в качестве пилотного запускаем проект «Правнуки победителей». Этот проект будет рассчитан на школьников 10-12-15 лет. Мы попытаемся привлечь ребят к обучению работе с архивными базами данных, чтобы ребята в свободном доступе могли получить информацию о своих прадедах, поможем восстановить историю семьи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на основе полученной информации школьники напишут сочинения, которые отправят на всероссийский конкурс.
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