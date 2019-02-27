СМИ: В России могут разрешить высшее самообразование

В Министерстве науки и высшего образования России планируют в 2019 году разработать поправки для того, чтобы узаконить высшее самообразование. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии Минобрнауки

В протоколе говорится, что для того, чтобы узаконить высшее самообразование, придётся внести поправки в закон «Об образовании».

Ведомство намерено определить, каким образом студенты будут подтверждать полученные за пределами учебных заведений знания.

При этом в министерстве отметили, что пока планируется разрешить зачёт только для отдельных курсов.

В пресс-службе Минобрнауке сообщили, что нововведения нужны «для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы „Новые возможности“.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ могут дополнить заданиями по оценке soft skills — креативности.