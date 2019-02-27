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СМИ: В России могут разрешить высшее самообразование 

RT на русском 18 минут назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве науки и высшего образования России планируют в 2019 году разработать поправки для того, чтобы узаконить высшее самообразование. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии Минобрнауки.
В протоколе говорится, что для того, чтобы узаконить высшее самообразование, придётся внести поправки в закон «Об образовании».
Ведомство намерено определить, каким образом студенты будут подтверждать полученные за пределами учебных заведений знания.
При этом в министерстве отметили, что пока планируется разрешить зачёт только для отдельных курсов.
В пресс-службе Минобрнауке сообщили, что нововведения нужны «для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы „Новые возможности“.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ могут дополнить заданиями по оценке soft skills — креативности.
RT на русском: последние новости
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Образование , Минобрнауки , газета "Известия"
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