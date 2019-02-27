Российские вузы повысили свою узнаваемость в мире

За последние шесть лет число российских университетов в глобальном предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject 2019 увеличилось почти вдвое — с 18 до 31. Об этом свидетельствуют данные анализа, представленные в среду проектом МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" и глобальным агентством QS Quacquarelli Symonds.

"Пожалуй, впервые за 15 лет российские вузы показывают такие отличные результаты по наукометрическим показателям. Например, индекс цитирования является одним из самых сложных для улучшения показателей. Рост этого индикатора у россиян в этом году превысил среднемировой, — подчеркнула региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. — Также не могу не отметить результаты в категории "Академическая репутация": помимо МГУ, традиционного лидера, в пятерку лучших российских вузов по этому показателю входят Новосибирский государственный университет (наилучший результат — в математике), Высшая школа экономики (наилучший результат — в социологии), МИСиС (наилучший результат — в науках о материалах) и Санкт-Петербургский горный университет (наилучший результат — в горно-инженерном деле). В общей сложности 8044 опрошенных в рамках QS Academic Survey эксперта упомянули хотя бы один российский вуз. Примечательно, что 4161 из них — иностранцы".

"Мы искренне рады фиксировать сегодня положительную динамику развития лучших отечественных практик и признания их высоких достижений в мире. МИА "Россия сегодня" совместно с РАН , ведущими российскими университетами ведет большую работу по поддержке и популяризации российской науки и лучших научных школ. И тот факт, что международные эксперты отметили наши вузы по 38 предметным областям, говорит о росте интереса мирового сообщества к нашим научным и образовательным программам", — прокомментировала результаты исследования руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.

При оценке вуза оценивались такие показатели, как академическая репутация, репутация среди работодателей, цитирование на одну статью, индекс Хирша.

Ключевые факты исследования

"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. В 2017 году "Социальный навигатор" стал лауреатом премии "ПРО Образование".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость

РИА Новости, Прайм, Рейтинг