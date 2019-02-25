Опыт Москвы заинтересовал коллег из разных стран

За последние годы Москва представила свои мегапроекты в сфере образования в нескольких странах, где они были высоко оценены экспертным сообществом. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках саммита AQDAR Москва удивила посетителей возможностями проекта «Московская электронная школа».

Московская электронная школа — единая для всех звеньев образовательного процесса система. Единый электронный журнал/дневник для учителей, учеников и родителей, огромное количество контента, который разрабатывают сами учителя. Электронными сценариями уроков может пользоваться любой учитель абсолютно бесплатно. Проект был презентован на нескольких международных выставках и форумах: на форуме «Город образования» в Москве, Bett Show в 2018 в Лондоне, а также в ОАЭ на международной выставке AQDAR.

Министр внутренних дел, Вице-премьер ОАЭ шейх Сейф бен Заид аль-Нахайян ознакомился с мегапроектами Москвы и заявил о заинтересованности ОАЭ в развитии сотрудничества в области высоких технологий в сфере школьного образования.

Для зарубежных коллег это настоящее открытие. На международном рынке аналога, тем более в таких масштабах, еще нет. За рубежом существует большое количество ресурсов для учителей, но они в основном платные. Единой системы для всех — учителей, учеников и родителей, как в Москве, пока больше нигде не существует. «Московская образовательная система совершила невероятный прорыв в сфере развития высококачественного образования. Мы будем рады сотрудничать с Москвой в сфере внедрения инновационных проектов в образовании» — отметил Фаизал Мохамед Альбакери, советник Его превосходительства Министра образования ОАЭ.

Стоит отметить, что уже подписано соглашение о партнёрстве Московского международного форума «Город образования» со Всемирным саммитом AQDAR 2018 и международной конференцией Innovation Arabia.

Советник министра образования ОАЭ Доктор Фейзал Мухаммед Аль Бакери отметил высокое качество московского образования и выразил надежду на сотрудничество с Москвой в рамках форума «Город образования» в 2019 году.

В свою очередь, Абдул Салам Аль Мадани, председатель Index Holding, основной партнер и организатор Всемирного саммита AQDAR, заявил, что инновационные проекты, реализованные в московских школах, позитивно меняют будущее образовательных траекторий, и он надеется на расширение сотрудничества в сфере образования с Москвой, а также на обмен опытом.

Однако не только Ближний Восток Москва покорила своими разработками, но и Европу. В 2018 году Москва представила новые достижения в сфере образования в Лондоне на крупнейшей Международной выставке BETT.

«Москва умеет удивлять. В прошлом году, когда мы знакомились с московской электронной школой, наше любопытство брало верх над нами — ведь все это настолько в новинку было для нас организаторов, да и для всех посетителей. А теперь, казалось бы, есть мессенджеры и соцсети, где можно обменяться информацией, но и тут Москва показала класс, представив образовательные онлайн-платформы», — поделился своими впечатлениями Тим Кларк , директор по продажам британской компании Classoos UK.

По его словам, технологии развиваются и за ними будущее. «Новые разработки Москвы в этом плане очень актуальны. Нам есть, что перенять у наших московских коллег», — отметил Тим Кларк.