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В США темнокожих детей заставили собирать хлопок под песню рабов 

Вести.Ru + ещё 3 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Новый скандал в США, сообщает канал «Россия 24».
В Южной Каролине темнокожих школьников заставили собирать хлопок под песни рабов. Младшеклассников вывезли на поле, вручили каждому мешок и попросили подпевать учителю. Перевод звучит примерно так: «Не разговаривай и делай деньги для меня».
Ролик увидели родители и возмутились, заявив, что похожие песни раньше пели рабы. В школе в ответ пояснили: это была игра. А слова песни написал темнокожий преподаватель, который хотел рассказать детям об истории США.
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