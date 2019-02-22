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В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине 

Газета.Ru + ещё 12 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло «полуфашистский» закон об образовании. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.
По его словам, украинский кабмин «попирает права меньшинств».
Гуйяш подчеркнул, что Будапешт по-прежнему ожидает того, что Украина внесет изменения в законодательство.
В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, по котором весь процесс обучения в стране нужно перевести на украинский язык к 2020 году.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились.
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Образование , В мире , Другое , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Петер Сийярто , Правительство Украины , Венгрия
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