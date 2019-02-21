Устроившие самосуд над школьником в Приморье подали заявления в полицию

Встречные заявления о побоях детям со стороны школьника, которого родители учеников, по предварительным данным, окунули в унитаз, поступили в полицию в Большом Камне Приморского края Местное ИА "Дейта" сообщило в среду, что один из учеников школы издевался над детьми, и их родители утром 20 февраля отвели школьника в мужской туалет, где окунули головой в унитаз. В администрации края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию, проводится проверка. В мэрии Большого Камня уточнили, что начальник управления образования города выехала в эту школу, на месте проясняет ситуацию. В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что по факту причинения пятикласснику телесных повреждений проводится проверка. Следователи возбудили дело по факту побоев мальчику. Местный депутат заявил, что инцидент стал результатом ряда конфликтов с этим школьником. "Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ города Большой Камень. В городской отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью 12-летнего школьника", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, По его словам, проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению степени тяжести вреда здоровью мальчика. "Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы. Назначено проведение доследственной проверки", — отметил собеседник. По ее результатам будут приняты процессуальные решения.