Взрослые устроили самосуд над школьником-хулиганом в Приморье

В одной из школ Большого Камня ( Приморский край ) родители решили наказать пятиклассника, избившего девочку, и окунули его головой в унитаз. Об этом сообщает DEITA.RU.

По данным агентства, ранее родители обращались с жалобой на мальчика в подразделение полиции по делам несовершеннолетних. По их словам, на школьника это не повлияло.

Утром 20 февраля они пришли в школу и отвели мальчика в туалет, где устроили «самосуд». Свои действия они назвали наказанием за избиение девочки, которая сейчас якобы находится в больнице.

Информированный источник «Интерфакса» заявил , что взрослые били школьника в туалете.

Напавших на мальчика взрослых задержала полиция. Прокуратура Приморского края начала проверку инцидента, сообщается на сайте ведомства.

По данным Readovka News, в одной из жалоб на имя директора родители школьников утверждали, что мальчик регулярно вымогал у одноклассников деньги, портил их имущество, оскорблял, унижал и причинял вред их здоровью.

По данным DEITA.RU, отца и мать мальчика лишили родительских прав, его воспитывают бабушка и дедушка.