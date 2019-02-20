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Взрослые устроили самосуд над школьником-хулиганом в Приморье 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
В одной из школ Большого Камня (Приморский край) родители решили наказать пятиклассника, избившего девочку, и окунули его головой в унитаз. Об этом сообщает DEITA.RU.
По данным агентства, ранее родители обращались с жалобой на мальчика в подразделение полиции по делам несовершеннолетних. По их словам, на школьника это не повлияло.
Утром 20 февраля они пришли в школу и отвели мальчика в туалет, где устроили «самосуд». Свои действия они назвали наказанием за избиение девочки, которая сейчас якобы находится в больнице.
Информированный источник «Интерфакса» заявил, что взрослые били школьника в туалете.
Напавших на мальчика взрослых задержала полиция. Прокуратура Приморского края начала проверку инцидента, сообщается на сайте ведомства.
По данным Readovka News, в одной из жалоб на имя директора родители школьников утверждали, что мальчик регулярно вымогал у одноклассников деньги, портил их имущество, оскорблял, унижал и причинял вред их здоровью.
По данным DEITA.RU, отца и мать мальчика лишили родительских прав, его воспитывают бабушка и дедушка.
Комментарии3
Образование , Общество , Происшествия , Интерфакс , Приморский Край
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