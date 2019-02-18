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В центре Донецка прогремели три взрыва

Оскорбивший крымских татар учебник изымут из библиотек 

Lenta.ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Из крымских библиотек изымут учебник по истории полуострова для десятого класса под редакцией Сергея Юрченко, оскорбившей представителей крымско-татарского народа. Об этом в понедельник, 18 февраля, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
По его словам, в Симферополе проведут экстренное совещание по данной проблеме.
Книга будет направлена на культурологическую и лингвистическую экспертизу, так как Совет крымских татар потребовал, кроме прочего, привлечь причастных к выпуску издания людей к ответственности по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Изъять учебник из оборота попросили также главу Крыма Сергея Аксенова.
Ранее сообщалось, что представителей крымско-татарского народа возмутило указание на то, что около двадцати тысяч их соплеменников с оружием в руках помогали гитлеровцам, оккупировавшим полуостров в ходе Великой Отечественной войны, а также активно боролись с партизанами. Об этом рассказывается в учебнике «История Крыма. 10-й класс» под редакцией Юрченко, выпущенном издательством «Просвещение».
Однако в книге, как утверждают в совете, умалчивается о татарах, воевавших против фашистов на стороне СССР.
Согласно указу президента России Владимира Путина, изданному после референдума о присоединении Крыма к России в 2014 году, крымско-татарский народ и представители других национальностей, подвергшихся насильственной депортации во время Великой Отечественной войны, получили право на реабилитацию.
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Комментарии3
Образование , Общество , Руслан Бальбек , Сергей Юрченко , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , Симферополь
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