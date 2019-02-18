Оскорбивший крымских татар учебник изымут из библиотек

По его словам, в Симферополе проведут экстренное совещание по данной проблеме.

Книга будет направлена на культурологическую и лингвистическую экспертизу, так как Совет крымских татар потребовал, кроме прочего, привлечь причастных к выпуску издания людей к ответственности по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Изъять учебник из оборота попросили также главу Крыма Сергея Аксенова

Ранее сообщалось, что представителей крымско-татарского народа возмутило указание на то, что около двадцати тысяч их соплеменников с оружием в руках помогали гитлеровцам, оккупировавшим полуостров в ходе Великой Отечественной войны, а также активно боролись с партизанами. Об этом рассказывается в учебнике «История Крыма. 10-й класс» под редакцией Юрченко, выпущенном издательством «Просвещение».

Однако в книге, как утверждают в совете, умалчивается о татарах, воевавших против фашистов на стороне СССР.