Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьников обяжут соблюдать «культурный норматив» 

News.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: Юлия Иванко/АГН «Москва»
Минкультуры и Минпросвещения займутся проектом по созданию новых нормативов для школьников, заявил министр культуры Владимир Мединский во время Российского инвестиционного форума.
По его словам, ведомства намерены интегрировать в школьную программу культурный компонент.
Министр уточнил, что школьников обяжут посещать определённое количество музеев, выставок, концертов и посмотреть самые лучшие фильмы, которые, желательно, должны быть отечественными.
Все свою наблюдения и впечатления от увиденного ученикам предложат записывать в социальные дневники.
Как писал News.ru, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил проводить в школах уроки отцовства для старшеклассников. Он также готов рассмотреть вопрос о приглашении в учебные заведения врачей, которые рассказывали бы ученикам о проблемах со здоровьем.
News.ru: последние новости
Школьники насмерть забили учительницу дубинкой Россия и Испания проведут год образования и науки Тысячи школ и детсадов закрыли в России из-за гриппа
Образование , Общество , Владимир Мединский , Минкультуры , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Болгария захотела российского вмешательства
В мире Статьи
Сильная турбулентность разнесла салон лайнера
Происшествия Общество
Зачем Порошенко притворяется Путиным
Украина В мире
Стала известна причина смерти Захарова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение