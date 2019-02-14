Школьников обяжут соблюдать «культурный норматив»

Минкультуры и Минпросвещения займутся проектом по созданию новых нормативов для школьников, заявил министр культуры Владимир Мединский во время Российского инвестиционного форума.

По его словам, ведомства намерены интегрировать в школьную программу культурный компонент.

Министр уточнил, что школьников обяжут посещать определённое количество музеев, выставок, концертов и посмотреть самые лучшие фильмы, которые, желательно, должны быть отечественными.

Все свою наблюдения и впечатления от увиденного ученикам предложат записывать в социальные дневники.