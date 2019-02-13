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Российские школьники на «Уроке цифры» научат роботов ухаживать за животными в зоопарке 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТАСС
Российские школьники научат роботов обращаться с животными в зоопарке на "Уроке цифры", который пройдет в конце февраля. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении АНО "Цифровая экономика".
С 25 февраля по 1 марта 2019 года для школьников пройдет всероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры" на тему "Искусственный интеллект и машинное обучение". Уроки информатики подготовлены специалистами по аналитике данных Сбербанка.
"Для учеников с 1 по 8 класс урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята будут "обучать" робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что тренажер для старшеклассников — это графический симулятор, в котором ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.
"Благодаря таким проектам как "Урок цифры" мы формируем интерес школьников к цифровым технологиям и открываем для них новые возможности в цифровой экономике", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Максима Акимова.
По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, школьная программа должна отвечать вызовам времени, давать ученикам то, что они смогут применить в реалиях сегодняшнего дня. "Знакомство с элементами программирования начинается в школьной программе уже с младших классов, а такие инициативы как "Урок цифры" закрепляют и усиливают знания наших детей о возможностях и безопасности интернет— среды", — приводятся в сообщении слова Васильевой.

Об уроке

Акция стартовала в декабре 2018 года, в первом уроке, который по просьбе региональных участников был продлен на неделю, приняли участие более 20 000 школ и свыше 5 млн учащихся 1-11 классов. В пятерку лидеров вошли Самарская область, Москва, Нижегородская и Кемеровская области, Ставропольский край. К акции также подключились русские школы из более чем 50 стран.
Следующие "Уроки Цифры" планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".
Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО "Цифровая экономика", и ведущие российские технологические компании: фирма "1С", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", Mail.Ru Group, образовательная платформа "Кодвардс".
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Образование , Общество , Максим Акимов , Лаборатория Касперского , Сбербанк России , Яндекс , Mail.ru Group
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