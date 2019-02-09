Курсанты Морского корпуса Петра Великого пожаловались на поборы

Несколько учащихся Санкт-Петербургского военно-морского института рассказали корреспонденту «Говорит Москва », что командиры отделений в учебном заведении берут деньги за увольнения, экзамены, а также «под надуманными предлогами».

По словам курсантов, контрактники, которые пришли в ВУЗ с флотских подразделений и кораблей, и имеющие звание сержантов и старшин, организовали «бизнес» по отъёму денег у младшекурсников.

Первокурсники и второкурсники утверждают, что плата за уход в увольнение составляет 1000 рублей, за приём зачётов у старшины — от 2000 рублей, за экзамены по воинским дисциплинам — от 5000 рублей.

Курсанты рассказали, что многие из их товарищей были не в состоянии оплачивать учёбу таким способом и были вынуждены написать рапорты об отчислении. По их словам, обращение к старшим офицерам и командованию результатов не дало.

Морской корпус Петра Великого или Санкт-Петербургский военно-морской институт — старейшее высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, которое готовит офицером ВМФ. Оно было основано Петром Первым в 1701 году как Навигацкая школа, в нынешнем виде существует с 1998 года.