Практику в вузах приблизят к профессии

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Каждый четвёртый студент в стране, по данным исследования Общероссийского Народного Фронта, вынужден самостоятельно договариваться о прохождении практики во время учёбы: у многих вузов не заключены договоры с организациями для практической подготовки студентов. Исключить такую ситуацию, а также максимально приблизить практику к будущей профессии, призван законопроект, разработанный депутатами думского Комитета по образованию и науке. Документ может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию, рассказали в пресс-центре « Парламентской газеты » авторы инициативы.

Практические навыки получат все учащиеся

Диплом об окончании престижного вуза сегодня не гарантирует успешную карьеру: половина работодателей, по данным опроса НИУ ВШЭ, обращает внимание на личные качества выпускника и опыт работы, то есть его прикладные знания. Если с первым пунктом всё более-менее понятно, то с практическими навыками у вчерашних студентов дела обстоят плохо: курсовые и лабораторные не способствуют тому, чтобы на выходе получился специалист, которого ждут работодатели. «Поэтому они часто указывают на отсутствие практико-ориентированного подхода в реализации образовательных программ, — рассказала зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина . — Подготовленные нами поправки предлагают закрепить в Законе „Об образовании“ понятие „практическая подготовка“ и конкретизировать его». Этот термин в законе уже есть, однако практическую подготовку пока проходят только студенты, обучающиеся по четырём направлениям: это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники. «Законопроект закрепляет практическую подготовку как форму организации учебной деятельности по всем образовательным программам. Она будет регулироваться отдельными положениями», — пояснила Духанина.

То есть с принятием закона, все вузы будут обязаны предоставить практику обучающимся по программам, в которых предусмотрено получение практических навыков. Те, кто получает гуманитарную специальность в ведущих институтах изменений, возможно, и не заметят, однако в масштабах страны ситуация серьёзно поменяется. «Большое количество программ профессиональной подготовки в российских вузах не обеспечены никаким объёмом практики. К примеру, у институтов нет договоров с предприятиями, куда они могли бы отправлять учащихся на практику, — сообщила Духанина. — В результате студенты вынуждены искать возможность стажировки самостоятельно. По данным исследования ОНФ, их доля составляет 23 процента». Хорошо, если студент сумеет договориться о прохождении практики и добросовестно пройдёт её: нередко в вуз просто приносят липовые документы о стажировке.

К качеству стажировок предъявят требования

А бывает и так, что практику можно пройти только в другом городе, отметил ректор Российского нового университета Владимир Зернов . И здесь не обойтись без расширения «сетевых» договорённостей между базовыми учебными организациями и их партнёрами. Сетевая форма обучения даёт возможность студентам пользоваться образовательными ресурсами государственных и муниципальных организаций и осваивать отдельные курсы, дисциплины и практики в других вузах. Разработанный депутатами законопроект предполагает, что теперь оценку за пройденный таким образом курс можно будет получить там, где обучающийся его освоил, пояснил соавтор документа, член Комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев . Сейчас в законе такая норма отсутствует.

Кроме того — и это особенно важно, — «сетевые» взаимоотношения между институтами и предприятиями-партнёрами будут построены на безвозмездной основе. Наконец, требования к зданиям и помещениям, в которых должна проходить практика, будут закреплены в положении о лицензировании образовательной деятельности. То есть, чтобы получить лицензию, вуз или техникум должен будет соблюдать требования по местам проведения практической подготовки. «Законопроект поможет адаптировать студентов к будущей профессии, — говорит Сафаралиев. — Вузы обеспечивают учащимся сильные теоретические знания, но эта информация быстро устаревает, особенно в таких сферах, как наноэлектроника, IT, промышленность. А вот практическая подготовка закладывает базу, даёт специалисту возможность понять, с чем он столкнётся, когда трудоустроится».

Инициатива может стать основой для модельного закона в рамках МПА СНГ С принятием закона обучающиеся смогут пройти стажировку при прохождении разных предметов внутри программы, подчеркнула Духанина. «Такая практика будет более узко ориентированной, что даст возможность студентам получить опыт работы на различных предприятиях — тогда компетенции выпускника, безусловно, станут выше», — уверена депутат.

На скорейшее принятие законопроекта рассчитывают и в думском Комитете по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками: ежегодно в российские вузы поступает около 20 тысяч студентов из стран СНГ, сказал первый зампред комитета Виктор Водолацкий . «Я также надеюсь, что после принятия он станет основой для разработки модельного закона уже в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, — отметил депутат. — Мы работаем в сфере евразийского экономического сотрудничества и должны иметь единую линейку подготовки специалистов, чтобы процесс экономической интеграции шёл проще».

Сейчас законодатели ждут отзывы на инициативу от регионов: как пояснила Любовь Духанина, документ может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в ближайшие два месяца.