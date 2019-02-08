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Минобрнауки получит собственную эмблему с ученой совой 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство науки и высшего образования РФ обретет свою собственную эмблему, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов в пятницу в День российской науки.
Согласно приказу, геральдический знак — эмблема министерства науки и высшего образования является официальным символом, указывающим на принадлежность к министерству.
Эмблема представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета с распростёртыми поднятыми вверх распущенными крыльями. Орел увенчан двумя малыми золотыми коронами и над ними одной большой золотой короной, соединенными золотой лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла в синем щите — сидящая прямо на фоне золотого символа атома серебряная сова, держащая в лапах две золотые ветви, расположенные горизонтально. Сова считается символом знаний.
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Образование , Общество , Минобрнауки
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