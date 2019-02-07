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Учительницу чуть не уволили за безобидное фото 

Рамблер 24 минуты назад
Татьяна Кувшинников работает учителем русского языка и литературы в барнаульской школе. У женщины есть хобби — она увлекается моржеванием и является членом Федерации зимнего плавания. 38-летняя Татьяна отлично выглядит и время от времени выкладывает фотографии в купальнике на своей странице в соцсети. Один из недавних снимков, сделанный в конце 2018 года на мероприятии Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», вызвал возмущение родителей: Татьяна на нём позировала на морозе в открытом платье. Некоторые даже написали письмо руководству заведения с просьбой уволить учительницу. К счастью, другие родители отстояли педагога, собрав подписи в её защиту.
Образование , Видео , Общество
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