Единороссы выступили против отмены бесплатного питания для младших классов в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что Дерягина призвала отменить бесплатное питания для младшеклассников, предложив платить за это родителям. Помощь, по ее мнению, стоит оказывать только детям из многодетных семей, а также семьям с детьми-инвалидами.

"Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией "Единая Россия" о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является предметом для гордости. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется субсидия в размере около 3 млрд рублей, подключены также и муниципальные бюджеты, и отказываться от этой практики нет никаких причин. Партийная позиция в этом вопросе однозначная: нет никаких объективных предпосылок для отмены бесплатного питания для всех учащихся начальных классов", — приводит пресс-служба реготделения слова Власова.

Елена Дерягина является депутатом гордумы с 2005 года. С 1985 года по настоящее время работает директором Дома детского творчества Ленинского района Екатеринбурга.