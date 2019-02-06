Вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области ("Единая Россия"), координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Владимир Власов выступил против предложения депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной об отмене бесплатного питания для школьников 1-4 классов. Об этом в среду говорится в сообщении, опубликованном на сайте реготделения партии.
Ранее сообщалось, что Дерягина призвала отменить бесплатное питания для младшеклассников, предложив платить за это родителям. Помощь, по ее мнению, стоит оказывать только детям из многодетных семей, а также семьям с детьми-инвалидами.
"Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией "Единая Россия" о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является предметом для гордости. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется субсидия в размере около 3 млрд рублей, подключены также и муниципальные бюджеты, и отказываться от этой практики нет никаких причин. Партийная позиция в этом вопросе однозначная: нет никаких объективных предпосылок для отмены бесплатного питания для всех учащихся начальных классов", — приводит пресс-служба реготделения слова Власова.
Елена Дерягина является депутатом гордумы с 2005 года. С 1985 года по настоящее время работает директором Дома детского творчества Ленинского района Екатеринбурга.