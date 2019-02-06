Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Единороссы выступили против отмены бесплатного питания для младших классов в Екатеринбурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области ("Единая Россия"), координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Владимир Власов выступил против предложения депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной об отмене бесплатного питания для школьников 1-4 классов. Об этом в среду говорится в сообщении, опубликованном на сайте реготделения партии.
Ранее сообщалось, что Дерягина призвала отменить бесплатное питания для младшеклассников, предложив платить за это родителям. Помощь, по ее мнению, стоит оказывать только детям из многодетных семей, а также семьям с детьми-инвалидами.
"Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией "Единая Россия" о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является предметом для гордости. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется субсидия в размере около 3 млрд рублей, подключены также и муниципальные бюджеты, и отказываться от этой практики нет никаких причин. Партийная позиция в этом вопросе однозначная: нет никаких объективных предпосылок для отмены бесплатного питания для всех учащихся начальных классов", — приводит пресс-служба реготделения слова Власова.
Елена Дерягина является депутатом гордумы с 2005 года. С 1985 года по настоящее время работает директором Дома детского творчества Ленинского района Екатеринбурга.
ТАСС: последние новости
Депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в начальной школе Васильева: нехватка учителей-предметников в России к 2029 году может составить 188,7 тыс. В Ереване протестуют научные сотрудники главного вуза страны
Комментарии
Образование , Общество , Владимир Власов , Единая Россия , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американский след? Рынска о пожаре на Никитском
Общество Происшествия
Путин пошутил по поводу воровства в России
Политика
Экс-депутаты насиловали детей и снимали порно
Происшествия
Песков рассказал о зарплатах в пресс-службе президента
Политика Экономика
США испытали Minuteman III
Армия Оружие
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Пол под толпой провалился во время вечеринки
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение