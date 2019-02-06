В московской школе ввели одностороннее движение по лестницам

Речь идёт о школе № 324.

Правило прижилось только среди младших классов, в то время как старшеклассники и учителя продолжили его нарушать. Об этом «360» рассказал член Экспертного совета при Правительстве РФ и отец одного из учеников Дмитрий Поликанов

По его словам, приказ о разделении потоков движения по этажам ввели «в целях безопасности». В одной части корпуса разрешается подниматься только вверх, а в другой — исключительно спускаться.

Следить за соблюдением правил ставят дежурных — самих школьников. «Учителя одностороннее движение игнорируют. Идут, как хотят и как им удобно. Дежурный остановить и сделать замечание не может. При этом учителя детей личным примером на соблюдение правил не мотивируют. А напротив, показывают, что если есть власть, то есть и вседозволенность», — написал Поликанов в Facebook.

По мнению отца ученика, школа задает детям сомнительные социальные установки.

«Воспроизводится вполне себе дедовщинно-тюремная модель, которая показывает: для сильных правил нет, они сами их устанавливают, а ты хоть формально полномочиями и наделен, но подкрепить их забыли. Почти, как у федерации с регионами у нас в стране. А если не нравится, иди жалуйся высшим силам, но учти, что можешь за это огрести по линии неформальной иерархии», — посетовал Поликанов.

В разговоре с «360» директор школы Алексей Беспалов заявил, что введенная система — далеко не уникальная и практикуется по всей Москве. По его словам, в их учебном заведении новое правило ввели всего две недели назад, а все, что новое — «всегда встречает какую-то фронду».

При этом Беспалов не согласился с тем, что учителя систематически нарушают введенные правила. Он добавил, что отдельные случаи нарушения могли быть, но на принятие новой системы требуется время.

«360» также направил запрос в Департамент образования Москвы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания материала, ведомство не ответило на запрос телеканала.