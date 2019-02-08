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В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет на ЕГЭ 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обществознание остается самыми популярными предметом для сдачи в формате ЕГЭ, а русский язык — самым массовым, сообщил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Всего (на сдачу ЕГЭ в 2019 году) заявления подали более 779 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Самым массовым экзаменом остаётся русский язык, на него зарегистрировались более 720 тысяч участников. Самым популярным предметом по выбору остаётся обществознание, его планируют сдавать почти 385 человек", — рассказал Музаев на пресс-конференции, посвящённой проведению итогового собеседования по русскому языку.
Также он отметил, что продолжается рост числа школьников, которые выбирают для сдачи предметы естественно-научной направленности, в частности физику планируют сдавать 174 тысячи, химию — 110 тысяч, биологию — более 160 тысяч человек.
Также среди нововведений этого года Музаев отметил введение выбора уровня сдачи экзамена по математике — теперь выпускники смогут выбрать только один уровень — или базовый, или профильный, однако это правило не распространяется на выпускников прошлых лет.
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Образование , Общество , Рособрнадзор
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