В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет на ЕГЭ

Обществознание остается самыми популярными предметом для сдачи в формате ЕГЭ, а русский язык — самым массовым, сообщил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Всего (на сдачу ЕГЭ в 2019 году) заявления подали более 779 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Самым массовым экзаменом остаётся русский язык, на него зарегистрировались более 720 тысяч участников. Самым популярным предметом по выбору остаётся обществознание, его планируют сдавать почти 385 человек", — рассказал Музаев на пресс-конференции, посвящённой проведению итогового собеседования по русскому языку.

Также он отметил, что продолжается рост числа школьников, которые выбирают для сдачи предметы естественно-научной направленности, в частности физику планируют сдавать 174 тысячи, химию — 110 тысяч, биологию — более 160 тысяч человек.

Также среди нововведений этого года Музаев отметил введение выбора уровня сдачи экзамена по математике — теперь выпускники смогут выбрать только один уровень — или базовый, или профильный, однако это правило не распространяется на выпускников прошлых лет.