Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильева заявила об угрозе нехватки учителей к 2029 году 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Нехватка педагогов-предметников может составить 188,7 тысячи человек к 2029 году, если Минпросвещения не будет предпринимать меры, заявила глава ведомства Ольга Васильева.
"Я приведу только цифру, на сегодняшний день педагоги в возрасте 22-25 лет составляют 5,5% (от общего числа учителей в РФ). Ровно 5,5% составляют педагоги, я имею в виду в масштабах страны, в возрасте 25-30 лет. Это не изменить к 2024 году, более того, она будет увеличиваться, а к 2029 году в общей системе образования Российской Федерации нехватка педагогов-предметников составит 188,7 тысячи человек, это тоже то, что нам позволяют большие данные. Анализ был проведен на основе большого количества источников", — сказала министр, выступая на III Международной конференции по управлению качеством образования.
При этом в пресс-службе Минпросвещения пояснили, что ведомство ведет комплексную работу, планируется запуск отдельной программы по увеличению количества педагогов на селе с существенной поддержкой сельских учителей. "Совместно с Минобрнауки планируем последовательно увеличивать прием и качество приема на педагогические направления подготовки", — отметили в ведомстве.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска Утомленные рынком: авиакомпании опять требуют повышения цен на билеты
Комментарии
Образование , Общество , Ольга Васильева , Минобрнауки
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию
Общество
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение