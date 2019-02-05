Васильева заявила об угрозе нехватки учителей к 2029 году

Нехватка педагогов-предметников может составить 188,7 тысячи человек к 2029 году, если Минпросвещения не будет предпринимать меры, заявила глава ведомства Ольга Васильева "Я приведу только цифру, на сегодняшний день педагоги в возрасте 22-25 лет составляют 5,5% (от общего числа учителей в РФ). Ровно 5,5% составляют педагоги, я имею в виду в масштабах страны, в возрасте 25-30 лет. Это не изменить к 2024 году, более того, она будет увеличиваться, а к 2029 году в общей системе образования Российской Федерации нехватка педагогов-предметников составит 188,7 тысячи человек, это тоже то, что нам позволяют большие данные. Анализ был проведен на основе большого количества источников", — сказала министр, выступая на III Международной конференции по управлению качеством образования. При этом в пресс-службе Минпросвещения пояснили, что ведомство ведет комплексную работу, планируется запуск отдельной программы по увеличению количества педагогов на селе с существенной поддержкой сельских учителей. "Совместно с Минобрнауки планируем последовательно увеличивать прием и качество приема на педагогические направления подготовки", — отметили в ведомстве.