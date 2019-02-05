ГП завела дело на директора школы, где якобы прошел «криминальный урок»

Ранее на портале Pikabu был опубликован пост от одного из родителей школьников, который рассказал о том, что бывший директор учебного заведения, а ныне глава администрации села пригласил прочитать «лекцию» «местных бандитов», которых, по словам автора, «знают все». В посте также отмечается, что мужчины собрали мальчиков 5-7-х классов и в грубой форме объяснили мальчикам, как жить и «что с ними будет на зоне», если они будут вступать в отношения друг с другом. Следователи и прокуратура начали проверки.

По словам Куренного, на место выезжал представитель прокуратуры края и региональный детский омбудсмен, также органы внутренних дел запрашивали, чтобы установить личности тех, кто читал «лекцию».

"Трое местных жителей провели беседу, …затрагивали вопросы полового воспитания несовершеннолетних. Выяснилось, что один из этих троих граждан не привлекался к уголовной ответственности, а двое других сейчас юридически считаются несудимыми, судимость у них погашена", — сказал Куренной.

Он отметил, что лекция проводилась в рамках учебного процесса, а трое «лекторов» не имеют отношения к органам системы профилактики правонарушений, то есть не имели права проводить подобные беседы и не обладают специальными познаниями в данной сфере, на проведение такого мероприятия они не были уполномочены. Кроме того, один из этих мужчин нецензурно выражался в присутствии детей, за что на него составлен административный протокол.

"По фактам нарушения законодательства об образовании по поводу того, что необоснованно был прерван учебный процесс, не соблюли пропускной режим на территории школы, прокурор района внес представление директору школы и главе Михайловского района. В отношении директора также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП ("Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций"), оно направлено сейчас для рассмотрения в суд", — сказал Куренной.

Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль в прокуратуру края, добавил он.