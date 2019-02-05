Эвакуация учащихся и сотрудников прошла в нескольких школах Москвы после сообщений о "минировании", на местах работают спецслужбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования столицы во вторник.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города, сообщения о бомбах пришли на электронную почту столичных школ №2121, №498, №1228.
"Сегодня, 5 февраля, поступили сообщения о "минировании" нескольких образовательных организаций в разных округах Москвы. Руководители школ оперативно провели эвакуацию учащихся и сотрудников в безопасное место. Школьники находятся под присмотром педагогов, паники среди них нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в образовательных организациях работают представители спецслужб.
В январе по городам России прокатилась очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах. Во вторник, 29 января, волна сообщений о "минировании" затронула Самару, Уфу, Пермь и Оренбург, 30 января — Чебоксары, Киров, Йошкар-Олу и Саранск. Все сообщения оказались ложными.
Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.