Эвакуация прошла в нескольких школах Москвы после сообщений о минировании

Эвакуация учащихся и сотрудников прошла в нескольких школах Москвы после сообщений о "минировании", на местах работают спецслужбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования столицы во вторник.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города, сообщения о бомбах пришли на электронную почту столичных школ №2121, №498, №1228.

"Сегодня, 5 февраля, поступили сообщения о "минировании" нескольких образовательных организаций в разных округах Москвы. Руководители школ оперативно провели эвакуацию учащихся и сотрудников в безопасное место. Школьники находятся под присмотром педагогов, паники среди них нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в образовательных организациях работают представители спецслужб.

В январе по городам России прокатилась очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах. Во вторник, 29 января, волна сообщений о "минировании" затронула Самару, Уфу, Пермь и Оренбург, 30 января — Чебоксары, Киров, Йошкар-Олу и Саранск. Все сообщения оказались ложными.