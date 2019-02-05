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Медведев поручил решить вопрос о строительстве нового общежития ГИТИСа 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минкультуры, Минэкономразвития, а также Минфину совместно с правительством до 1 марта проработать вопрос о строительстве нового общежития для студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте кабмина во вторник.
Медведев 25 января провёл встречу со студентами и преподавателями ГИТИСа.
Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минфину России совместно с правительством Москвы проработать вопрос и представить предложения по строительству нового общежития для студентов ГИТИСа… Срок — 1 марта 2019 года", — говорится в документе.
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Образование , Общество , Дмитрий Медведев , Минкультуры , Правительство РФ , Минэкономразвития , Правительство Москвы , Минфин
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