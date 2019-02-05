Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минкультуры, Минэкономразвития, а также Минфину совместно с правительством до 1 марта проработать вопрос о строительстве нового общежития для студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте кабмина во вторник.
Медведев 25 января провёл встречу со студентами и преподавателями ГИТИСа.
Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минфину России совместно с правительством Москвы проработать вопрос и представить предложения по строительству нового общежития для студентов ГИТИСа… Срок — 1 марта 2019 года", — говорится в документе.