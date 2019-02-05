Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат ГД предложил рассказывать школьникам о будущем отцовстве 

360tv.ru + ещё 13 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Уроки отцовства для старшеклассников предложили ввести в Госдуме. Инициатива принадлежит зампреду комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Борису Чернышову, сообщило агентство новостей «Москва».
По мнению депутата, подобное нововведение в учебном процессе поможет подросткам лучше подготовиться ко взрослой жизни.
«Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов», — заметил парламентарий, подчеркнув полезность таких занятий. Устраивать их стоит среди учащихся старших классов.
Кроме того, со слов Чернышова, в школы нужно приглашать врачей, чтобы они просвещали молодежь по вопросам здоровья и возможных проблем с ним. Консультации, считает депутат, можно было бы проводить так же, как и занятия по профориентации.
360tv.ru: последние новости
Родители первоклашек штурмом взяли МФЦ Екатеринбурга Полиция Мурманска обнаружила еще четыре школы, где замерзают ученики Уроки безопасности проводят в учебных заведениях Московской области
Образование , Общество , Госдума , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Россиян обрадовали восьмичасовым рабочим днем
Общество
Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области
Происшествия Пожары
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Потерявший управление самолёт направился в озеро
Происшествия Общество
Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение