Депутат ГД предложил рассказывать школьникам о будущем отцовстве

Уроки отцовства для старшеклассников предложили ввести в Госдуме . Инициатива принадлежит зампреду комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Борису Чернышову, сообщило агентство новостей «Москва»

По мнению депутата, подобное нововведение в учебном процессе поможет подросткам лучше подготовиться ко взрослой жизни.

«Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов», — заметил парламентарий, подчеркнув полезность таких занятий. Устраивать их стоит среди учащихся старших классов.

Кроме того, со слов Чернышова, в школы нужно приглашать врачей, чтобы они просвещали молодежь по вопросам здоровья и возможных проблем с ним. Консультации, считает депутат, можно было бы проводить так же, как и занятия по профориентации.