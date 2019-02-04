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В Кузбассе снова заявили о голодных обмороках школьников 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын снова заявил о голодных обмороках школьников. По его словам, проверка выявила несколько таких случаев. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает РЕН.
Кислицын направил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву официальное письмо с отчетом о результатах комплексной проверки школ в регионе. В проверяющую комиссию, помимо самого обмудсмена, входили несколько чиновников, в том числе начальник департамента охраны здоровья и начальник департамента социальной защиты Кемеровской области.
В отчете сказано, что в селе Пашково Яшкинского района медработник Акулова действительно подтвердила, что в школе было три случая детских обмороков. Их не зарегистрировали и не провели по ним расследования. Выяснилось также, что вода в школе непригодна для питья, само здание давно требует ремонта, поэтому в нем постоянно работают электроплиты — чтобы обогреть помещение.
Проверка также выявила нарушения в школе поселка Рассвет Топкинского района. Там учеников поделили на тех, кто оплачивает питание самостоятельно, и детей из малообеспеченных семей. В поселке Барзас города Березовский в школе кормили 89 из 216 детей. При этом пища скудная: 30 января детям давали гороховое пюре с тушенкой, булочку и чай, а 31 января — рыбный суп из консервов, кекс, компот. Кроме того, в школе Барзаса нет медработника.
«Этим фактом формируется мнение о том, что не соответствуют действительности цифры охвата горячим питанием, которые заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки Пахомова Е. А. осветила в СМИ (по ее данным, 90 процентов детей охвачены питанием)», — говорится в письме Кислицына.
23 января Кислицын заявил, что в Кемеровской области школьники начали падать в голодные обмороки. Это происходит с детьми из сельской местности. У их родителей нет денег, чтобы накормить ребят с утра завтраком, или дать 50 рублей на школьный обед, пояснил уполномоченный по правам ребенка.
Губернатор Цивилев поручил проверить эту информацию. Также выяснением обстоятельств занялся Следственный комитет. Вечером того же дня в Общероссийском народном фронте заявили, что специальная комиссия, в которую вошли чиновники, депутаты и общественники, не нашла подтверждения информации о голодных обмороках.
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Образование , СКР , Кемеровская Область
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