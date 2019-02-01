ОНФ провел опрос родителей школьников о проблемах образования

Опрос Общероссийского народного фронта показал, что россияне считают недостаточными получаемые в школе практические навыки, преподаванием традиционных предметов родители довольны больше, сообщает пресс-служба ОНФ.

Опрос проведен Общероссийским народным фронтом совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" среди более чем 1 600 родителей из 84 регионов РФ

"Среди основных проблем школьного образования родители выделяют его слабую практикоориентированность: 62% считают, что школа недостаточно хорошо обучает детей принимать решения и планировать свои действия, 61% — что уделяется мало внимания умению предлагать разные варианты решения задач и выбирать наилучший", — говорится в сообщении.

При этом родителям хотелось бы усилить обучение детей работе с информацией, включая её поиск, анализ и выбор (59%), развитию инициативности и готовности нести ответственность за результат (57%), применению познавательных стратегий (57%).

"Результатами обучения детей традиционным предметам родители удовлетворены больше, чем уровнем развития у них практических навыков. По мнению половины опрошенных, лучше всего в школе знакомят с окружающим миром, также каждый второй респондент считает, что школа хорошо формирует физическую культуру школьников. Качеством обучения музыке и изобразительному искусству довольны 47% родителей, еще 45% отмечают хорошее преподавание литературы, 43% — русского языка", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что респонденты больше всего недовольны качеством преподавания иностранного языка — 38% родителей хотели бы, чтобы он преподавался лучше, а ещё 19% считают, что ребёнка языкам обучают плохо. Также опрошенные родители хотели бы усилить преподавание информатики (41%), физики (40%), химии (39%), биологии (39%) и экономики (35%).

"С тем, что школа хорошо учит представлять итоги своей работы, а также читать и понимать информационные тексты, инструкции и художественную литературу, согласны только 27% родителей, с тем, что детей хорошо обучают извлекать главное из прочитанного или прослушанного — 26%. Вместе с тем, почти каждый третий родитель доволен тем, что школа учит детей вести здоровый образ жизни, формирует навыки командной работы (28%)", — говорится в сообщении.

При этом в качестве пяти важнейших направлений, необходимых для развития любого школьника, родители выбрали профориентационные занятия (55%), дополнительные занятия по предметам и подготовку к экзаменам (44%), иностранный язык (44%) и физическую культуру (43%). "Пятое место разделили умение публично выступать, вести дискуссии и дебаты и умение оказать медицинскую помощь себе и другим людям (по 36%). Важность углубленного преподавания предмета сверх школьной программы для ребенка отметил каждый пятый родитель (22,5%)", — сообщает пресс-служба.

Как считает координатор проекта ОНФ "Равные возможности — детям", заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина , в школе должно быть интересно учиться детям с разными возможностями и способностями, эти ожидания важно учесть при решении задачи выведения российской школы в десятку лучших в мире, поскольку родители — не сторонние наблюдатели.