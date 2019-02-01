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Нелегалов отправили учиться в несуществующий университет 

Lenta.ru
Иммиграционная и таможенная полиция США создала подставной вуз в городе Детройте, чтобы отлавливать нелегальных мигрантов. Об этом сообщает NBC News.
Как пишет телеканал, 28 января восьми людям предъявили обвинения в мошенничестве при оформлении визы и укрытии иностранцев с целью получения выгоды. Сообщается, что с февраля 2017 года по январь 2019-го обвиняемые в сговоре с еще несколькими людьми обманом помогали мигрантам найти работу в США под прикрытием того, что те поступали в Университет Фармингтона.
Согласно материалам дела, полиция создала это подставное учебное учреждение в 2015 году в рамках секретной операции. В вузе не было сотрудников, учебной программы и не проводились учебные занятия. Другие подробности расследования пока не разглашаются.
В апреле 2018-го бывший министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства. Мигрантов, прибывших в страну с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Американское законодательство запрещает арестовывать детей.
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Образование , Видео , В мире , телеканал NBC , США
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