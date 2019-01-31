Кузнецова предложила тестировать учителей при приеме на работу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в качестве профилактики непедагогичного поведения учителей в школах предлагает ввести предварительные тестирования педагогов, их психологическое сопровождение, а также контроль со стороны коллег и родителей.

Ранее детский омбудсмен выступила с инициативой проверять на стрессоустойчивость будущих воспитателей, комментируя информацию о том, что воспитатель в одном из детских садов якобы связывала детей и заклеивала им рты скотчем.

"К сожалению, это имеет место быть, когда неоднократно происходит проявление непедагогического поведения педагога в классе. Дети не рассказывают, потому что они принимают это как данность, как будто это нормально. Вот это самое страшное, наверное, что может быть", — сказала Кузнецова на пресс-конференции в четверг, комментируя многочисленные случаи превышения учителями в школе своих полномочий.

"Вот как раз на вопрос о том, как профилактировать эти ситуации, мы отвечаем ответом по поводу тестирования предварительного и психологической поддержки учителей", — отметила омбудсмен.

По ее мнению, требуется наращивание потенциала психологической работы с педагогами, диагностики их на предмет эмоционального выгорания. Здесь может дать результат четкое внимание родителя, рассчитывает омбудсмен. Кроме того, само педагогическое сообщество не должно допускать такого в своей среде, обсуждая случаи непедагогического поведения коллег, добавила она.