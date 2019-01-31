Пятнадцать новых школ построят в Чечне в 2019 году

Пятнадцать новых школ планируют построить в Чечне в текущем году, это позволит решить проблему трехсменного обучения в 10 общеобразовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования и науки.

"В течение 2019 года при поддержке государственной программы "Развитие образования" планируется построить пятнадцать общеобразовательных школ. Таким образом, власти Чеченской Республики планируют решить проблему трехсменного обучения в 10 общеобразовательных школах и частично разгрузить вторую смену. Новые учебные заведения смогут вместить около 7 тыс. учащихся", — отметили в ведомстве.

По данным минобразования республики, за три года в регионе построено 50 новых школ. Всего в республике функционируют более 470 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 267 тыс. школьников.