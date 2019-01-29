Второй Всероссийский химический диктант пройдет 18 мая

Второй Всероссийский химический диктант состоится 18 мая, сообщила во вторник пресс-служба корпорации "Российский учебник".

29 января в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось открытие Международного года периодической таблицы химических элементов, в рамках которого участникам был представлен II Всероссийский химический диктант, организуемый химическим факультетом МГУ , корпорацией и Ассоциацией учителей и преподавателей химии.

"В 2019 году химический диктант пройдет во второй раз — 18 мая. В этом году мероприятие традиционно будет организовано на площадках по всей России, а также онлайн на официальном сайте диктанта химдиктант.рф. Любой желающий сможет поучаствовать в масштабном мероприятии не только в России, но и за ее пределами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для желающих проверить свои знания будут доступны более 500 площадок по всей стране. Центральной площадкой станет главная аудитория химического факультета МГУ.

В ходе диктанта участникам предстоит ответить на 25 вопросов в течение 45 минут. Каждый вопрос раскрывает роль и значение химии в жизни современного человека и общества, химическую природу окружающего мира. По словам организаторов, чтобы ответить правильно, узкопрофильные знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.